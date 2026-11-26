Stephan El Shaarawy ha svelato la propria formazione ideale, scegliendo i migliori calciatori con cui ha avuto l'occasione di giocare nel corso della carriera. Nel video realizzato per 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante della Roma ha costruito un undici ricco di campioni, chiarendo fin dall'inizio di voler privilegiare la qualità offensiva, anche a costo di sacrificare qualcosa in fase difensiva. L'obiettivo, infatti, è non rinunciare a nessuno dei grandi talenti incontrati sul proprio cammino, e anche a dei pezzi di cuore, soprattutto giallorossi. Per la porta la scelta ricade su Gianluigi Buffon, mentre davanti all'estremo difensore viene disegnata una retroguardia a tre con Maicon, Alessandro Nesta e Thiago Silva. In mezzo al campo, nonostante la concorrenza di fuoriclasse come Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, El Shaarawy opta per quest'ultimo e per una scelta dal forte significato romanista: "Daniele non posso non metterlo", dice riferendosi a Daniele De Rossi. La fantasia si concentra soprattutto nel reparto avanzato, dove trovano posto Kylian Mbappé e Mohamed Salah sugli esterni, con Kakà e Francesco Totti a supporto della prima punta Zlatan Ibrahimović. Una formazione stellare, nella quale non mancano diversi protagonisti che hanno lasciato il segno nella storia giallorossa.

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