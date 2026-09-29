Seconda partita consecutiva dal primo minuto per il centrale giallorosso
Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"
Renard non rinuncia a Ndicka. Il nuovo commissario tecnico della Costa d'Avorio, ha deciso di schierare - ancora una volta - il centrale giallorosso dal primo minuto. Per il match contro la Somalia, l'ex Arabia Saudita punta ancora su di lui. Ndicka è tornato da poco in Nazionale: per infortunio, è rimasto a guardare i compagni durante gli ultimi Mondiali. Oggi è l'unico giallorosso in campo tra i Nazionali. Grande attesa per gli argentini: Castro, Soulé e Balerdi. Mancano solo all'appello. Mercoledì notte, la sfida alla Bolivia. E Mati punta ad essere titolare.
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