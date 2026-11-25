Nel prepartita della sfida di Champions League tra Roma e Psg, Prime Video ha organizzato una sorpresa speciale per Emanuele Lulli. In diretta è intervenuto innanzitutto il fratello Gabriele, tra aneddoti dell'infanzia e le emozioni recenti per il debutto in giallorosso contro la Fiorentina lo scorso 24 agosto e per il suo primo gol con la Roma contro il Genoa il 17 ottobre: "Mezz'ora prima della partita sono uscite le formazioni e ho detto 'ma sicuro gioca mio fratello?'. La sensazione è stata wow. Abbiamo quasi fatto saltare casa. Da piccoli papà aveva montato una porta e ci divertivamo a giocare 1vs1, all'inizio vincevo io ma crescendo è migliorato e la palla io non l'ho più vista. Una volta eravamo a Ciampino, a un torneo con la mia squadra di 2004: c'era anche lui. Veniva ogni volta a vedermi giocare. Se adesso calca i campi di Serie A me lo prendo anche io il merito. Attaccava, difendeva... come oggi con Gasperini. Quando andavamo a scuola, io facevo la quinta elementare e lui la seconda, prima di entrare passavamo in piazza a giocare prima della campanella che decretava il triplice fischio. Mi scenderà una lacrimuccia quando indosserà la maglia della Nazionale, il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a pallone. Il suo primo gol? I miei zii hanno pianto, io ho avuto i brividi in tutto il corpo. L'Old Trafford lo vedevamo solo in tv, dalla Play Station: vederlo lì è stato eccezionale e, da fratello, ero pieno d'orgoglio". Poi una curiosità a poche ore da Roma-Psg: "Nel Psg gioca uno dei suoi idoli, Hakimi, a cui si ispira molto. Ha caratteristiche simili, ovviamente proporzionate".

Gli ex allenatori: "In campo comandava fin da piccolo"

, città dove è nato, e due dei suoi ex allenatori hanno rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente. Cosìha ricordato il momento dell'esordio: "Tagliavo l'erba in giardino, sono andato a vedere la formazione e l'ho visto. Ho pensato 'wow, ce l'ha fatta, è arrivato'". Queste, invece, le parole di: "In campo comandava, c'era qualcosa di diverso. Aveva uno sguardo... aveva 7 anni, ma uno sguardo da adulto. In quelle categorie non devi insegnare il ruolo, ma come muoversi. Le qualità ci sono, ma come dico sempre si devono allineare i pianeti"., ex, invece ha ricordato un momento della sua infanzia: "Quando lo accompagnavo al Tor Tre Teste e alla Roma lui si metteva dietro in macchina, con mio figlio davanti. Mi giravao e vedevo un pulcino con due occhi sempre sorridenti. Noi prenestini, con tutte le nostre forze, lo spingeremo più in alto possibile". Così, infine, l'assessore al Comune di Palestrina,: "Viene fuori una nota importante che è la sua umiltà, c'era grande entusiasmo per un ragazzo con gli occhi buoni. Da noi i ragazzi giocano nel centro storico ed Emanuele era uno di quelli".