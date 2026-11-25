Gian Piero Gasperini rinuncia a Donyell Malen. Il tecnico giallorosso ha deciso di lasciare fuori dalla formazione titolare l'attaccante olandese per il big match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Al suo posto, al centro dell'attacco, ci sarà Santiago Castro, affiancato da Niccolò Pisilli e Matias Soulé. Una scelta tecnica a dir poco sorprendente, con Gasperini che ha preferito l'aggressività dell'argentino al momento d'oro vissuto da Malen. Una decisione che ha suscitato perplessità anche nello studio del prepartita di Amazon Prime Video. "Sorprendente, vedremo che cosa dirà il mister dopo la partita. Soprattutto per Malen, per Dybala si può anche capire", ha commentato Miralem Pjanic. Dello stesso avviso anche Luca Toni, che ha espresso i propri dubbi sull'esclusione dell'olandese: "Non ho idea del motivo per cui sia stato escluso Malen, sta vivendo un momento d'oro. Magari lo vuole buttare dentro a partita in corso. Sia Malen sia Castro usano i filtranti di ali e centrocampisti. Per un attaccante ritrovarsi in un momento d'oro senza giocare fa male, dispiace". Una mossa inattesa che accende i riflettori sulle scelte di Gasperini in una delle sfide più importanti della stagione europea della Roma.