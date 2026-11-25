Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima dell'inizio del match contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue parole:

Per mettere in difficoltà il Psg dovete essere più coraggiosi o intelligenti? "Non dobbiamo farci mancare niente, dobbiamo fare tutto al meglio con tutte le caratteristiche perché questa è veramente la squadra più forte in questo momento".

Stasera si è inventato qualcosa di diverso, soprattutto a centrocampo? "Abbiamo le nostre caratteristiche e abbiamo fatto il nostro percorso. Siamo arrivati a giocarci queste partite con le nostre caratteristiche, mi sembra assurdo cambiarle. No? Di solito si cambia quando va male... Ho capito la cosa dell'uomo contro uomo dopo vent'anni ancora...".

Dybala non giocherà dal 1'? "Mancano 10 minuti alle formazioni, come lo dico qui dovrei dirlo a tutti. Grazie, ciao".