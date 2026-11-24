Oggi è la vigilia di PSG-Roma. E mai come questa volta, i giallorossi sono consapevoli di andare a Parigi per puntare ai tre punti. La storia di questa stagione lo ha raccontato più volte: la Roma può giocarsela con chiunque. Manca solamente un po' di cattiveria nei minuti finali. Dettagli che Gasp saprà colmare col tempo. Oggi il tecnico parlerà in conferenza stampa, alle 19.45. Ma non sarà da solo. Perché insieme a lui ci sarà anche Paulo Dybala, pronto a presentare il match insieme a Gasp. Già ieri aveva lanciato un messaggio ai parigini. Oggi non sarà da meno.