Di seguito l'elenco dei calciatori parigini convocati dall'ex tecnico giallorosso per la quinta giornata della League Phase di Champions League
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Manca sempre meno al fischio d'inizio di Paris Saint Germain-Roma, sfida in programma alle 21 al Parco dei Principi e valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il tecnico dei parigini Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Nell'elenco presenti anche altri due ex giallorossi come Marquinhos e Digne. Di seguito la lista completa:
2 – Achraf Hakimi
4 – Lucas Beraldo
5 – Marquinhos
6 – Illia Zabarnyi
8 – Fabián Ruiz
9 – Ferran Torres
10 – Ousmane Dembélé
11 – Maghnes Akliouche
12 – Lucas Digne
17 – Vitinha
21 – Lucas Hernandez
22 – Mika Godts
24 – Senny Mayulu
25 – Nuno Mendes
27 – Dro Fernández
30 – Lucas Chevalier
33 – Warren Zaïre-Emery
39 – Matvey Safonov
42 – David Boly
47 – Quentin Ndjantou
51 – Willian Pacho
87 – João Neves
90 – Arthur Bar
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