Gasperini: "Giocare in Champions ci fa crescere, è la competizione degli episodi"

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Paris Saint Germain-Roma, sfida in programma alle 21 al Parco dei Principi e valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League. Il tecnico dei parigini Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Nell'elenco presenti anche altri due ex giallorossi come Marquinhos e Digne. Di seguito la lista completa:

2 – Achraf Hakimi

4 – Lucas Beraldo

5 – Marquinhos

6 – Illia Zabarnyi

8 – Fabián Ruiz

9 – Ferran Torres

10 – Ousmane Dembélé

11 – Maghnes Akliouche

12 – Lucas Digne

17 – Vitinha

21 – Lucas Hernandez

22 – Mika Godts

24 – Senny Mayulu

25 – Nuno Mendes

27 – Dro Fernández

30 – Lucas Chevalier

33 – Warren Zaïre-Emery

39 – Matvey Safonov

42 – David Boly

47 – Quentin Ndjantou

51 – Willian Pacho

87 – João Neves

90 – Arthur Bar