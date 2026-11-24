La Roma ha diramato la lista dei convocati per il big match di Champions League contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Gian Piero Gasperini potrà contare su una rosa praticamente al completo, con le sole eccezioni di Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch. L'olandese, nonostante il nuovo infortunio muscolare, partirà comunque per Parigi insieme al resto dei compagni. Buone notizie invece, sul fronte Balerdi. Il difensore argentino ha recuperato dal problema alla caviglia che aveva messo in dubbio la sua presenza ed è regolarmente a disposizione per la sfida del Parco dei Principi. L'obiettivo dei giallorossi è risalire il prima possibile la classifica della Champions League, che attualmente li vede al ventesimo posto. La missione, però, si preannuncia tutt'altro che semplice: la trasferta contro il PSG rappresenta probabilmente uno degli impegni più complicati dell'intera stagione, nonché un banco di prova importante per la squadra di Gasperini.

PSG-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala