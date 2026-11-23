Gasperini e la battuta in conferenza stampa: "Tre sconfitte dopo le soste? Brutta roba..."

La Roma si prepara al big match di Champions League contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Domani alle 14:30 i giallorossi scenderanno in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura, prima di partire alla volta di Parigi. Alle 19:45 invece, è in programma la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, che presenterà la sfida insieme a un calciatore della rosa. La Roma arriva all'appuntamento del Parco dei Principi con la necessità di risalire la classifica: i giallorossi occupano attualmente il ventesimo posto con appena 4 punti conquistati in altrettante partite, complici anche le sconfitte contro Real Madrid e Manchester United. La missione però si preannuncia tutt'altro che semplice. Nonostante le numerose assenze con cui dovrà fare i conti Luis Enrique, il PSG resta un avversario di altissimo livello e la trasferta parigina rappresenta uno degli ostacoli più impegnativi della stagione europea della Roma.