Un'esperienza di viaggio con la garanzia del biglietto nel settore ospiti

Redazione
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Domani giovedì 12 novembre alle ore 13 partirà ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Parc des Princes per assistere a PSG-Roma. Il club giallorosso, come specificato nel comunicato ufficiale, mette a disposizione dei tifosi anche la possibilità di seguire la squadra con "Away Tours" in collaborazione con Wizz Air. Per la trasferta di Champions League di Parigi è disponibile lo Smart Pack acquistabile dal sito ufficiale del club. Questo il comunicato:

"Vivi la trasferta di Champions League al fianco dei giallorossi!

La Roma vola a Parigi con Wizz Air! Scopri lo Smart Pack di AS Roma Away Tours e preparati a vivere la sfida contro il Paris Saint-Germain, sostenendo i giallorossi direttamente dagli spalti del Parc des Princes.

settore ospiti Juventus v AS Roma - Serie A

Un'esperienza di viaggio organizzata in ogni dettaglio, con la garanzia del biglietto nel settore ospiti, che comprende:

  • Volo A/R - Powered by Wizz Air
  • Soggiorno smart
  • Transfer
  • Biglietto partita

Ogni trasferta ha la sua storia. La tua inizia da qui."

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