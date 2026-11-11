Un'esperienza di viaggio con la garanzia del biglietto nel settore ospiti
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Domani giovedì 12 novembre alle ore 13 partirà ufficialmente la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Parc des Princes per assistere a PSG-Roma. Il club giallorosso, come specificato nel comunicato ufficiale, mette a disposizione dei tifosi anche la possibilità di seguire la squadra con "Away Tours" in collaborazione con Wizz Air. Per la trasferta di Champions League di Parigi è disponibile lo Smart Pack acquistabile dal sito ufficiale del club. Questo il comunicato:
"Vivi la trasferta di Champions League al fianco dei giallorossi!
La Roma vola a Parigi con Wizz Air! Scopri lo Smart Pack di AS Roma Away Tours e preparati a vivere la sfida contro il Paris Saint-Germain, sostenendo i giallorossi direttamente dagli spalti del Parc des Princes.
Un'esperienza di viaggio organizzata in ogni dettaglio, con la garanzia del biglietto nel settore ospiti, che comprende:
- Volo A/R - Powered by Wizz Air
- Soggiorno smart
- Transfer
- Biglietto partita
Ogni trasferta ha la sua storia. La tua inizia da qui."
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