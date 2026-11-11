D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Serve porsi una serie di domande su Endrick. Lo considero una punta. Secondo me non è il giocatore che la Roma sta cercando come caratteristiche“.

Filippo Biafora (Radio Manà Manà - 90,9): “La questione per Endrick è una sola: deve giocare tanto. Mi domando se con Gasperini giocherebbe tutte le partite. Non ne sono certo. Sicuramente entrerebbe più in campo di quanto non faccia oggi al Real Madrid. Credo che il tecnico di Grugliasco lo vedrebbe sul centro-destra".

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La gestione di Dybala mi incuriosisce. L’assetto migliore potrebbe essere quello visto con il Real Madrid con Soulé a destra e Paulo a sinistra. Con Dybala Malen rende al massimo ma la produzione offensiva non è diminuita. Il giocatore migliore in questo inizio di stagione è Hermoso".