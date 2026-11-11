Dopo Milan e Sporting, anche l'Arsenal entra nella corsa per Endrick. Nelle ultime settimane i campioni d'Inghilterra sono tornati a trattare per il brasiliano. Come riporta il sito inglese TeamTalk, Mikel Arteta non ha mai mollato l'attaccante del Real Madrid e sta spingendo per un nuovo assalto a gennaio. A differenza di altri club come la Roma, l'Arsenal non ha intenzione di chiudere un affare in prestito secco e sta esplorando la possibilità di inserire una contropartita tecnica come Zubimendi e strappare un diritto/obbligo di riscatto per trattenere Endrick a lungo. Il fascino della Premier può far cambiare idea al brasiliano classe 2006, ma resta la sua stima verso la Roma e Gasperini dopo aver affrontato i giallorossi all'Olimpico e aver apprezzato un calcio offensivo dove si troverebbe a meraviglia per esprimere le sue qualità.