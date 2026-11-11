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Si avvicina la sfida del Parc des Princes tra Paris Saint Germain e Roma che si giocherà il 25 novembre alle 20:45. Dalle ore 13:00 di domani giovedì 12 novembre saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti. La capienza sarà ridotta a 1.500 unità (invece di 2.376) per motivi di ordine pubblico. I tifosi giallorossi potranno acquistare massimo un tagliando per ogni singola transazione e il prezzo sarà di 50 euro. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

"La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello Stadio Parc des Princes. Il costo è di 50 euro per tagliando. In tutte le fasi di vendita, potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione. Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato PDF), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 24 novembre 2026.

PREVENDITA: riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula PLUS sottoscritto per la stagione sportiva 2026/27. Dalle ore 13:00 di giovedì 12, alle 18.00 di venerdì 13 novembre 2026. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 26/27 e la data di nascita.

EVENTUALE VENDITA LIBERA: dalle ore 12 di lunedì 16, alle ore 18 di martedì 17 novembre 2026. Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.

La porzione ospiti dello stadio dedicato ai romanisti riguarda i settori 101-102-301-302. La capienza sarà ridotta a 1.500 unità (invece di 2.376) su richiesta della PRÉFECTURE DE POLICE di Parigi per motivi di ordine pubblico. Persone con Disabilità in sedia a rotelle (Settore Ospiti, 12 posti disponibili): 50€ (incluso accompagnatore).

Informazioni generali

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.

Non sarà possibile apportare modifiche al nominativo inserito in fase di acquisto su asroma.com. I dati raccolti in fase di prenotazione saranno trasmessi alle Autorità Francesi per motivi di ordine pubblico.

Nella fase di prevendita riservata sarà possibile intestare il biglietto anche ad un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento.

Il biglietto per lo stadio sarà nominativo e non sarà consentito il cambio utilizzatore .

. L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.

Il settore ospiti è diviso su due anelli: inferiore (settori 101-102, 500 posti) e superiore (settori 301-302, 1000 posti) non comunicanti tra loro. L’assegnazione del biglietto avverrà casualmente in base all’ordine di acquisto. Il personale AS Roma presente a Parigi non avrà alcuna facoltà di consentire l’ingresso in un settore diverso da quello indicato sul biglietto.

Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a dao@asroma.it entro e non oltre le ore 18 di lunedì 16 novembre 2026.

Informazioni dettagliate relative al meeting point e regole di accesso allo stadio saranno comunicate sui canali ufficiali di AS Roma entro il 24 novembre.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Francia per la gara senza essere in possesso del biglietto di settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali".