Oltre che per i tifosi della Roma la notte di Champions è attesissima anche tra quelli del PSG. Il Parco dei Principi andrà vicino al sold out questa sera: sono attesi 47.511 spettatori, di cui 1.500 sostenitori della Roma. I romanisti, però, dovranno prestare massima attenzione, soprattutto fuori lo stadio. L’allerta per la partita è massima, e il Parco dei Principi è già blindato dalle prime ore del mattino. Chi non ha il biglietto potrà recarsi su un perimetro limitato e non potrà avvicinarsi allo stadio: rischio carcere e multe per chi trasgredisce le regole. Questo è il messaggio che i residenti si sono ritrovati fuori le loro abitazioni: “Il perimetro di sicurezza sarà messo in atto dalle 08:00 alle 23:00. Per motivi di sicurezza, la Prefettura di Polizia è soggetta a chiudere la strada Nungesser e Coli, salvo per i residenti muniti di un permesso di passaggio. Pierre-Christophe BAGUET, Sindaco di Boulogne-Billancourt, ha chiesto al Prefetto della Polizia di ridurre al massimo le distrazioni”.