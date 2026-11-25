Si riaccende la musica della Champions League. La Roma sfida i campioni d'Europa in carica del Paris Saint Germain e la caccia al biglietto non si è fatta attendere. Tanti i tifosi vip che sono presenti al Parco dei Principi oltre ai 1500 romanisti presenti nel settore ospiti. In tribuna c'è anche Cristian Totti, ma senza papà Francesco. Presente l'ex centrocampista giallorosso David Pizarro che ha viaggiato con i tifosi che hanno acquistato il pack di Wizz Air. Nella città francese ci sono anche le mogli di Malen, Cristante, de Roon e Mancini oltre alla fidanzata di Pisilli (Anastasia, nipote di Bruno Conti). Nessuno ha voluto perdersi la grande sfida di Champions League.