Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

Altra tegola in attacco per il PSG. Dopo Kvaratskhelia, Luis Enrique perderà per parecchi mesi anche Desiré Doué. Sono infatti confermati i timori delle ultime ore in seguito al brutto infortunio occorso contro il Nizza: secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il francese oggi si sottoporrà agli esami strumentali del caso, ma il primo responso è già arrivato. Per lui si tratta di lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, evidenziata già nei primi accertamenti effetuati ieri: la risonanza servirà a definire con precisione la natura e la gravità dell'infortunio, con una diagnosi esatta. Neanche a dirlo, Doué non ci sarà mercoledì in Champions League contro la Roma.