Roberto Pruzzo, bomber per eccellenza e calciatore più prolifico nella storia della Roma con 106 gol prima di Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio parlando anche della sua esperienza in giallorosso. Il palmares parla di uno scudetto, quattro Coppe Italia, tre volte caроcannoniere e quella maledetta notte di dolore con la sconfitta ai rigori contro il Liverpool, davanti a un Olimpico attonito.

Che ricordi ha dell'esperienza decennale alla Roma? "Neppure lì all'inizio sono state solo rose e fiori. Il primo anno ce la siamo vista brutta, ma ero per così dire vaccinato. Poi, siamo diventati un gruppo granitico, con un fortissimo senso di identità e appartenenza. Il tempo è passato in fretta, eravamo diventati una bella famiglia unita, costruita dal presidente Dino Viola e da Nils Liedholm. Il Barone era, prima che un allenatore, un maestro di vita. Sapeva trasformare i concetti in azione. Ti metteva in testa una cosa e tu la facevi. La Roma è stata una famiglia, un modo di essere e di sentire, a cui resterò legato per sempre. Qualcuno, come Agostino Di Bartolomei e Aldo Maldera, non c'è più. È il gioco, prima bello e poi crudele, della vita. Qualche volta andiamo tutti a Roma per una rimpatriata. L'atmosfera che si respira nello spogliatoio è qualcosa che ti rimane dentro e basta rivedersi per tornare indietro, a quegli attimi condivisi, a quella voglia di spaccare il mondo, noi contro tutti gli altri, sentirsi forti, avere dei riferimenti, poter con-tare sulle persone che ti sono ac-canto, non sentirsi mai soli. L'amicizia è bella, anche se, rispetto agli altri, non sono mai sta-to uno da serate conviviali e festeggiamenti infrasettimanali".

L'attimo fuggente che l'ha la-sciata senza fiato... "Ci sono stati tanti gol che mi sono rimasti nel cuore. La rovesciata acrobatica contro la Juventus, la doppietta nella semifinale della remuntada contro il Dundee, ma quello segnato a Marassi che valeva lo scudetto è stato, fra mille altre, l'emozione più grande. Cross di Ago dalla sinistra, io che svetto di testa e do il colpo di grazia all'apoteosi. È stata una cavalcata trionfale, con quattro Coppe Italia vinte e il sigillo tricolore. Poi, c'è stato il contrappasso del dolore. Quella notte maledetta, con la Coppa dei Campioni sfumata ai rigori davanti alla nostra gente. Se avessimo vinto, ogni 30 maggio sarebbe stato una celebrazione, e, invece, a 42 anni di distanza, è una delusione che ci portiamo ancora addosso: un lutto che non abbiamo ancora elaborato".

Lei non rientrò in campo dopo l'intervallo. Si parlò di problemi allo stomaco... "Dietrologie senza senso. Avevo preso un colpo che mi mise banalmente ko. Con Liedholm non mi era mai capitato di alzare bandiera bianca a metà partita. Accadde proprio nel giorno più sbagliato. Eravamo convinti di poter chiudere un cerchio e, invece, ci mancarono le forze per vincerla sul campo e la grande Roma, che era stata, finì lì".