Primavera, Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali – LIVE

Terzo appuntamento stagionale per la Roma Primavera di Alberto De Rossi. I giallorossi, a punteggio pieno dopo due giornate, affrontano al Franchi di Firenze la Fiorentina di Alberto Aquilani, ex d’eccezione nonchè membro della storica prima squadra allenata proprio da De Rossi in carriera. Roma chiamata a dare risposte importanti dopo la vittoria sofferta contro il Genoa al ‘Tre Fontane’, in cui la Roma ha mostrato il suo potenziale offensivo ma ancora qualche lacuna nel reparto arretrato. Con un successo i giallorossi raggiungerebbero il Sassuolo in testa alla classifica. Fischio d’inizio previsto per le ore 13.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Chiorra; Gentile, Duțu, Krastev, Ponsi; Fiorini, Agostinelli; Milani, Pierozzi N., Di Stefano; Munteanu.

A disposizione: Riccò (GK), Fogli (GK), Quirini, Sacchini, Neri, Toci, Sene.

Allenatore: Alberto Aquilani.

ROMA (3-4-3): Boer; Buttaro, Vicario, Feratovic; Milanese, Tripi, Darboe, Providence; Podgoreanu, Tall, Zalewski.

A disposizione: Mastrantonio (GK), Milan (GK), Evangelisti, Morichelli, Muteba, Astrologo, Chierico, Ciervo, Scandurra, Bamba, Cassano, Voelkerling Persson.

Allenatore: Alberto De Rossi.