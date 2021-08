Primavera, De Rossi prima di Torino-Roma: “I ragazzi crescono e si sacrificano”

Il tecnico giallorosso alla vigilia dell'esordio in campionato: "Il rapporto tra i giocatori sta crescendo. Ormai la Primavera è una seconda squadra"

Domani alle 11 comincia il campionato di Primavera 1 della Roma, che debutterà sul campo del Torino. Dopo una stagione in chiaroscuro, con la beffa dell'eliminazione alle finali con l'Atalanta, la squadra di Alberto De Rossi - fresco di rinnovo - punta a restare nelle prime posizioni. Alla vigilia del match con i granata, il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club: " Non abbiamo infortunati importanti , ma solo piccole cose fisiologiche a questo punto della stagione. Vedo i ragazzi motivati, il rapporto tra loro cresce e su questo abbiamo lavorato molto. Lo scorso anno sono stati inseriti tanti stranieri e sappiamo quanto è difficile l’inserimento, questo sta avvenendo in maniera naturale e siamo contenti".

De Rossi continua: "La mentalità della società fin dall'Under 10, è giocare bene, dominare la partita e recuperare la palla con sacrificio. Avevamo qualche difficoltà in questo e i ragazzi si stanno sacrificando. Le partite e gli avversari sono tutti duri, soprattutto quando giochiamo a Trigoria, ma il campionato sta diventando duro. La Primavera sta diventando sempre più una seconda squadra, lo dimostrano i cinque cambi, le 18 squadre, le retrocessioni, ormai i nostri dirigenti stanno sostituendo la seconda squadra con la Primavera. E anche nell’ultimo mercato i movimenti delle società la dicono lunga su cosa vuol dire la Primavera per una società. Inseriscono non più i giovani da far crescere ma addirittura i fuori quota. Questo vuol dire che la qualità è cambiata e questo campionato sta acquisendo forma e importanza".