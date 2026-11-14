Il talento della Roma convocato con la nazionale maggiore rinvia il debutto dal primo minuto
D'Amico e l'assist a Gasp: per sognare in grande serve un colpo a gennaio
Il Portogallo torna protagonista in Nations League e affronta la Danimarca nel quinto turno della fase a gironi. I lusitani, che hanno già conquistato matematicamente l'accesso ai quarti, puntano a consolidare il primato nel proprio raggruppamento. Tra gli undici scelti per cominciare la partita, però, non figura Rodrigo Mora. Il giovane romanista, alla sua prima convocazione con la selezione maggiore in occasione degli appuntamenti internazionali di novembre, non trova quindi spazio nella formazione iniziale e comincia la sfida dalla panchina.
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