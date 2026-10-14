Mou e il siparietto con il giornalista spagnolo: "Attento, alcuni tassisti sono laziali"

Miralem Pjanic, ospite di Prime Video in occasione della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, ha detto la sua sul big match europeo e sull'inizio di stagione della squadra di Gasperini. Queste le sue parole:

Sui tifosi della Roma. "I tifosi della Roma sono unici, i giocatori della Roma non vedranno l'ora di scendere in campo contro il Real Madrid".

Cosa provi per questo ritorno all'Olimpico? "E' emozionante, sono contento di essere qui e non vedo l'ora di vedere questa grandissima serata di calcio. Speriamo di vivere un grande spettacolo".

Che cosa ne pensa di questa Roma? "Mi impressiona, al secondo anno di Gasperini la squadra è ancora migliore e rodata. Sta andando molto forte in questo inizio campionato, è la squadra che mi impressiona di più in questa Serie A. Penso sia il miglior momento per affrontare il Real Madrid, in un Olimpico di fuoco".

Su Dybala. "E' bello vederlo così, ho giocato 4 anni con lui. E' il giocatore col miglior tocco e la miglior tecnica in Serie A. E' sempre un piacere vedere un giocatore così sul campo, la Roma e i tifosi devono giustamente approfittarne. Il gioco della Roma passa tanto da lui, secondo me anche stasera lo vedremo in grande forma. Non sta sbagliando un passaggio, è un giocatore chiave. Tutti sanno quanto richiede Gasp dai suoi giocatori e Paulo ha avuto una grande pre-season, ha ascoltato tanto sé stesso e il suo corpo. Evidentemente hanno trovato la quadra giusta per averlo sempre in campo, con lui la squadra cambia"

Su Mourinho. "Vincere è vincere. Lui è un fuoriclasse, sa farlo. Vedendo le immagini e sentendolo parlare, lo sento anche su di me, si può lasciare Roma ma Roma non esce da te. L'amore che ti dà la Roma è difficile trovarlo altrove"