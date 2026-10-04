La Roma di Gasperini vince e convince, ormai praticamente tutti dagli addetti ai lavori agli ex giocatori. I giallorossi giocano alla grande e vanno a velocità altissima, un gran bello spettacolo. A sottolinearlo è stato anche Miralem Pjanic, intervenuto a margine del Festival dello Sport di Trento de 'La Gazzetta dello Sport': "Quando la Roma gioca ti siedi sul divano e ti dà piacere vederla. Impressiona in maniera meravigliosa per come sta in campo, dalla prima partita ho detto che se vanno a questo ritmo per tutta la stagione non penso che qualcuno potrà metterli in difficoltà. Mi auguro che torni lo scudetto e che la Roma festeggi con questi tifosi spettacolari".