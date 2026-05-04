Il centrocampista della Roma, autore dell'assist per il colpo di testa dell'1-0 di Mancini e per la rete del definitivo 4-0 su invenzione di Malen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il poker con vista Champions League rifilato alla Fiorentina. Queste le parole di Niccolò Pisilli:
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Pisilli non si nasconde: “Abbiamo buone possibilità di arrivare in Champions”
Il premio di MVP è meritato dopo una partita completa. "Tutta la squadra, non solo io, ha fatto una grande partita. L'abbiamo approcciata nel migliore dei modi e anche nel secondo tempo siamo stati bravissimi a giocarla al massimo, cosa che magari a Bologna era venuta un po' meno. Ci eravamo un po' adagiati, mentre oggi abbiamo fatto veramente una grande gara per tutta la partita".
Quante possibilità ha la Roma di entrare tra le prime quattro? "Possibilità non lo so, ma se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni continuando a vincere. Ovviamente se vinciamo le tre partite che restano da giocare ci sono buone possibilità secondo me per entrare in Champions".
PISILLI A DAZN
L'Olimpico impazziva ogni volta che venivi inquadrato... "Quando giochi non te ne rendi conto. Ringraziamo i tifosi, anche oggi lo stadio era pieno, noi li sentiamo ed è una cosa bellissima".
Che effetto fa? "Ti spinge a dare tutto ogni partita, è la cosa che contraddistingue questa squadra e questa città. L'affetto che trovi qui non lo trovi altrove".
Avete dimostrato carattere anche oggi. Siete a un punto dalla Champions, quanto c'è di Gasperini? "Tiene sempre l'attenzione alta. Con il caldo e la fine del campionato puoi pensare di poter staccare invece non è così. La qualificazione in Champions si gioca quasi sempre fino all'ultimo. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine, oggi lo siamo stati".
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