Pisilli non si nasconde: “Abbiamo buone possibilità di arrivare in Champions”

Il premio di MVP è meritato dopo una partita completa. "Tutta la squadra, non solo io, ha fatto una grande partita. L'abbiamo approcciata nel migliore dei modi e anche nel secondo tempo siamo stati bravissimi a giocarla al massimo, cosa che magari a Bologna era venuta un po' meno. Ci eravamo un po' adagiati, mentre oggi abbiamo fatto veramente una grande gara per tutta la partita".