Pisacane torna a casa con zero punti. Il tecnico rossoblù ha sfiorato il sogno di andare via dall'Olimpico con un punto, poi ci hanno pensato Mora e Malen a rimettere tutto in ordine. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Dopo una partita così, si può tornare a casa comunque soddisfatti? "Sicuramente questa sera vedere l'atteggiamento che la squadra ha messo dentro la gara e la richiesta fatta sono due elementi da mettere dentro la valigia. Come ho detto ai ragazzi, le partite le voglio perdere ma le voglio perdere così, non mettendomi in braccio a Caprile. Alcune volte anche gli avversari ci hanno costretto a fare una partita più remissiva. La squadra nelle prime sei partite ha raccolto più di quanto meritava, ma alla fine nel calcio tutto si compensa. L'obiettivo è recuperare tutti e di fare questo calcio che vogliamo portare avanti. Poi ovviamente chi vince ha sempre ragione, davanti avevamo una corazzata che ha messo in difficoltà tutti. Ma mi è piaciuta la partita della squadra, con dignità e il giusto atteggiamento. Crescendo così, girerà di nuovo a nostro favore".

Gollini ha fatto tre miracoli: il Cagliari ha sulla coscienza solo la prestazione di Monza? "Sono consapevole che nel calcio alla fine bisogna vincere, veniamo giudicati dai risultati, ma dipende come ognuno vuole arrivare alla vittoria. Cerco di adattarmi alle caratteristiche che ho e di mettere la squadra nelle condizioni di avere un'idea, una richiesta, da portare avanti. A Monza sono stati sbagliati gli ultimi 20', siamo usciti dalla partita e mi ha fatto male. Il Cagliari non deve assolutamente perdere in quel modo. Questa sera abbiamo accolto anche due nuovi acquisti, Fadera e Nzola, che hanno dimostrato di avere qualità importanti. Voglio dare anche un grande bentornato a Trepy, è un'altra delle cose che mi porto a casa".