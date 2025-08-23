Pisa-Roma si giocherà in Toscana e non a Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport è arrivato l'ok per l'agibilità dell'Arena Garibaldi. Tra lunedì e martedì verrà pubblicato il comunicato ufficiale con le informazioni per i biglietti del settore ospiti. Il match è in programma sabato 30 agosto alle ore 20.45 e sarà la prima trasferta dei giallorossi. Esclusa, quindi, l'ipotesi di giocare in Sardegna. Poi ci sarà la pausa per le nazionali.
Pisa-Roma, arriva l’ok per l’agibilità dell’Arena Garibaldi: si giocherà in Toscana
Nei prossimo giorni le info per il settore ospiti
