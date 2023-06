Pinto e Souloukou a Londra: Llorente torna in prestito. Domani incontro col Sassuolo

Il Ds e la Ceo giallorossi in Inghilterra per diversi incontri, tra cui quello con il Leeds che ha portato al ritorno del difensore spagnolo. Domani previsto incontro a Milano con i neroverdi per le cessioni di Volpato e Missori

Nuove ipotesi per l’attacco e la difesa: da Lukebakio a Ben Davies, tutti i nomi:

Dopo l’acquisto di Aouar, N’Dicka e la conferma del ritorno di Llorente, Pinto deve pensare anche agli altri reparti. Dopo il rinnovo di Belotti, la Roma è a caccia di un nuovo attaccante per sostituire l’infortunato Abraham. Tra i nomi spunta quello di Dodi Lukebakio, attaccante classe ’97 in uscita dall’Herta Berlino. Su di lui anche Milan, Inter, Villareal e Lione. Ma non è finita qui. Tra le altre ipotesi in attacco ci sono anche Daka e Ihenacho, entrambi giocatori del Leicester. Infatti, la presenza di Pinto oggi a Londra serviva anche per sondare il terreno con il club inglese. Per Scamacca la situazione è ancora in stallo a causa del West Ham che non sembra voler accettare la formula del prestito. Dopo l’attacco, si pensa anche alla difesa. L’ipotesi è quella di uno scambio tra Ibanez e Ben Davies, gallese del Tottenham che Mourinho conosce bene e che potrebbe non trovare più spazio nel club inglese con l’arrivo di Udogie. Il centrale è valutato circa 20 milioni.