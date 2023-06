Roma-Sassuolo, domani attesa la fumata bianca per Volpato e Missori

Volpato-Missori, ultimo atto. Domani Tiago Pinto sarà a Milano per definire col Sassuolo gli ultimi dettagli sul passaggio dei due giovani in maglia neroverde. La Roma, infatti, ha urgenza di chiudere il bilancio in attivo entro il 30 giugno e con la cessione (e plusvalenza) del trequartista e del terzino sarebbe praticamente a posto. L'intenzione è di arrivare alla fumata bianca decisiva con Carnevali. Per Missori l'accordo è praticamente stato trovato nel week end mentre c'era ancora leggera distanza per Volpato valutato 8,5 milioni dalla Roma. Per entrambi dovrebbe essere inserita una percentuale sulla futura rivendita, probabile anche il diritto di recompra per Missori. La richiesta complessiva dei giallorossi è 12 milioni di euro. Le operazioni sono decisamente slegate dai discorsi per Frattesi. Carnevali oggi ha ammesso che l'Inter è stata la prima a muoversi concretamente nutrendo però dubbi sulla volontà di soddisfare le richieste del Sassuolo. La Roma ha ancora il modo di tornare in corsa ma anche in questo caso difficilmente il club giallorosso si avvicinerebbe ai 35 milioni chiesti da Carnevali.