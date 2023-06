Mercato Roma, Llorente torna in prestito secco: trovato l’accordo con il Leeds

Dopo gli arrivi di Aouar e Ndicka, la Roma è pronta a chiudere anche il terzo colpo in entrata. Come riportato da Il Tempo, il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Leeds sulla base di un prestito secco per il ritorno di Diego Llorente a Trigoria. Lo spagnolo era arrivato lo scorso gennaio a titolo temporaneo oneroso (500 mila euro) con un diritto di riscatto da 18 milioni di euro, troppi per le casse giallorosse. Per il suo ritorno è stato decisivo l'incontro di questa mattina a Londra tra Tiago Pinto e i dirigenti inglesi. Mourinho dunque riabbraccerà il centrale allenato anche al Real Madrid dove lo fece esordire in Liga in un match contro l'Osasuna nella stagione 2012/13.