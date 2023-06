I Friedkin acquistano anche il Cannes: Ryan sarà il presidente

Il Gruppo Friedkin continua a fare passi importanti nel mondo del calcio. Dopo l'acquisizione della Roma, ora l'attenzione si è spostata in Francia e più precisamente al Cannes. Come riportato dal comunicato ufficiale del Friedkin Group e quello del club biancorosso, i Friedkin diventeranno gli investitori di maggioranza della società con Ryan a ricoprire il ruolo di presidente. È stato lo stesso Ryan a lisciare immediatamente delle dichiarazioni riguardo questo importante acquisto: "È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così leggendaria. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e vorrei ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l'opportunità di continuare l'eredità dei Draghi. Non vediamo l'ora di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per ulteriori promozioni e per rendere orgogliosi i tifosi e la città". L'intento, a lungo termine, da parte dei Friedkin è quello di costruire un vero e proprio network a livello calcistico tra la Roma e il Cannes con lo scambio di giocatori e la crescita di nuovi talenti. La priorità massima resterà sempre il club giallorosso con Dan che non si occuperà direttamente del club attualmente impegnato nella quinta categoria francese. Nel board, oltre a Ryan, ci sarà anche l'altro figlio Corbin. Sullo sfondo, ovviamente, anche interessi cinematografici vista l'attività di produttore del presidente texano.