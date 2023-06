Mercato Roma, Daka e Iheanacho nomi nuovi per l’attacco

La Roma viaggia forte sul mercato per cercare di coprire, al più presto, tutti i tasselli che gli mancano in vista della prossima stagione. Tra i reparti sulla quale bisognerà puntare fortemente, c'è sicuramente l'attacco e il club giallorosso si sta muovendo in tal senso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due i volti nuovi sondati dalla società romanista: Daka e Iheanacho. Entrambi giocatori del Leicester, quest'anno retrocesso dalla Premier League, sono pronti a lasciare il club inglese in caso di offerte importanti. Il viaggio di Tiago Pinto a Londra in questi giorni, è finalizzato anche a questo motivo, ovvero cercare di capire il margine di trattativa con il Leicester. La soluzione Scamacca, infatti, è ora ferma a causa del West Ham che non accetterebbe la formula del prestito, ma vuole cedere l'attaccante italiano solamente a titolo definitivo. Non è la prima volta che la Roma punta i due attaccanti del Leicester come obiettivo di mercato. Già nel 2021, nel caso in cui l'operazione Abraham non fosse andata a buon fine, Pinto aveva messo gli occhi su Iheanacho, mentre per Daka, quando era al Salisburgo, era stato fatto un tentativo non andato in porto.