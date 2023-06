Roma, iniziata la caccia al nuovo sponsor: la richiesta dei Friedkin

La proprietà giallorossa è alla caccia del sostituto di DigitalBits. Le richieste però dovranno abbassarsi vista la mancata qualificazione in Champions

Dopo la separazione da DigitalBits, causa mancati pagamenti, la Roma è alla ricerca di un nuovo main sponsor per la prossima stagione. Come riportato da Calciomercato.com i Friedkin chiederebbero circa 15 milioni a stagione, cifra che potrebbe però abbassarsi vista la mancata qualificazione alla Champions League che avrebbe invece gonfiato l'appetibilità del marchio Roma. Per il momento però tutto ancora tace, anche sul fronte sponsor tecnico, ma le trattative con aziende che operano nel settore dei media e del turismo proseguono con il massimo riserbo.