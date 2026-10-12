Il ds del Torino sull'esterno a lungo nel mirino dei giallorossi: "Cairo non voleva cederlo, ora ce lo godiamo"

Redazione
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Il nome di Alessio Cacciamani ha alimentato a lungo il mercato della Roma in estate. L'esterno del Torino alla fine è rimasto in granata e ha rinnovato il contratto. Il ds dei piemontesi, prima del fischio d'inizio del match con l'Udinese, ha parlato a 'Sky Sport' proprio del suo giocatore: Cacciamani e la Roma? Non c’erano solo i giallorossi sul ragazzo. Il presidente aveva detto che non voleva cedere il giocatore: solo una proposta importante avrebbe fatto fare delle valutazioni, ma questa non è arrivata e quindi ce lo godiamo".

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