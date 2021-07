Perrotta: “Spinazzola, questi momenti difficili ti renderanno più forte” – FOTO

Anche l'ex campione del mondo ha voluto stringersi attorno al terzino della Nazionale, alle prese con un brutto infortunio

Leonardo Spinazzola era uno dei protagonisti assoluti dell'Italia in questo Europeo. Il terzino della Nazionale e della Roma ha vinto per ben due volte il premio di man of the match, ma ora dovrà guardare i compagni da spettatore. Contro il Belgio ha lasciato il campo in barella, in lacrime, a seguito della rottura del tendine d'Achille. Queste le parole dell'ex campione del mondo Simone Perrotta, condivise sui suoi profili social: "Quando si mette tutta l’anima e il cuore come fai tu ogni volta che scendi in campo, questi momenti difficili, messi alle spalle, non possono che renderti ancore più forte. Coraggio Leo!".