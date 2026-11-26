Dalle battaglie in mezzo al campo all’incontro con le nuove generazioni per raccontare i valori più autentici dello sport. Domani Simone Perrotta sarà tra i protagonisti di “Le Stelle Oltre il Limite - Sport, talento, inclusione e comunità per costruire il futuro”, il convegno in programma venerdì 27 novembre a partire dalle ore 15 presso l’Aula Tarantelli della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. L’iniziativa, dedicata agli studenti dell’ateneo romano e realizzata con il patrocinio del Laboratorio Giovani Soci BCC Roma, nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra mondo universitario, istituzioni e sport, esplorando come l'attività agonistica possa trasformarsi in una fondamentale palestra di vita, inclusione e crescita personale. Accanto all'ex centrocampista della Roma, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, interverranno il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi (atteso per il keynote speech ), l'atleta e autore Arturo Mariani, oltre alle rappresentanti della governance della Sapienza e di Sport e Salute. Al centro del dibattito ci saranno le sfide quotidiane dei giovani: imparare a riconoscere e superare i propri limiti, gestire l'insuccesso, coltivare il talento attraverso la disciplina e ritrovare la fiducia necessaria per perseverare nello studio, nello sport e nella vita.