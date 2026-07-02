Diego Perotti è stato il protagonista di un evento Enel. L'ex attaccante della Roma ha risposto ad alcune domande da parte dei tifosi giallorossi presenti: "Del calcio mi manca tutto. Il gol più importante? Senza dubbio quello nell'ultima partita di Francesco Totti".Poi la risposta sulla partita che vorrebbe rivivere: "Penso la partita del 3-0 contro il Chelsea in Champions League. Quella per me è stata una di quelle serate, quelle partite che vorrei rigiocare tante, tante volte". In conclusione ha parlato dei suoi hobby poi ritiro: "Mi sono trovato molto bene e sono riuscito a riempire un po' il vuoto che mi ha lasciato il calcio nel padel. Ci gioco quasi tutti i giorni e con quello riesco a scaricare un po' l'energia".