Non c'è solo Greenwood nella lista dei desideri della Roma. Gasperini ha chiesto anche un rinforzo sull'altra fascia e l'ultima idea è quella di Garnacho. Secondo quanto riportato da Sportitalia i giallorossi hanno effettuato un sondaggio esplorativo con il Chelsea. L'argentino si era trasferito a Londra l'anno scorso per 45 milioni di euro, i giallorossi lo hanno chiesto in prestito. Sfumato Summerville da quel lato, l'obiettivo di D'Amico è di regalare al tecnico un'ala di spessore. La trattativa, però, non sarà semplice poiché i Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma la Roma ci proverà.