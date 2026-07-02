Dopo Celik e Dybala anche Lorenzo Pellegrini è a un passo dal rinnovo del contratto. Oggi - secondo quanto riportato da Sky Sport - c'è stato il primo incontro tra la dirigenza giallorossa e il procuratore del calciatore. Filtra ottimismo, ma per la fumata bianca serviranno altri incontri per definire l'accordo. Il numero 7 ha voglia di rimanere ed è disposto a tagliarsi l'ingaggio che passerà dai 4 più bonus a poco più della metà. Pellegrini ha anche messo in stand by l'offerta del Besiktas di Vincenzo Italiano che avrebbe voluto portarlo in Turchia. Pellegrini si avvicina a rimanere in giallorosso ed è stata una delle prime richieste di Gasperini.