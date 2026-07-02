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Idea Tresoldi. Sprint Greenwood

Il calciomercato della Roma ha preso ufficialmente il via. Ora non si perde più tempo. È il momento di portare forze fresche a Trigoria. A partire dal vice Malen. Il futuro di Dovbyk sembra ormai delineato. Spagna o un'altra destinazione, ma difficilmente l'ucraino rientrerà ancora nei piani giallorossi. E una volta definita la sua uscita, la Roma punterà con decisione su un'alternativa all'olandese. Gli occhi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono puntati su Tresoldi del Bruges. L'obiettivo principale, però, rimane Greenwood. Il Marsiglia si aspetta l'offerta entro il week-end. I prossimi, dunque, potrebbero essere giorni decisivi per portare il classe 2001 nella Capitale. Greenwood, come ormai noto da tempo, è il primo nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini. L'allenatore di Grugliasco da settimane è in contatto col calciatore e lo ritiene il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

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