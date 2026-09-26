Il numero 7 della Roma è pronto a tornare anche in campo dopo l'infortunio e il rinnovo
Pellegrini, il ritorno che vale un acquisto: la sosta come trampolino verso Gasperini
Lorenzo Pellegrini corre verso il rientro. L'infortunio è ormai alle spalle, ha ritrovato la convocazione e ora gli manca solamente il campo e la condizione fisica ottimale. Il numero 7 non gioca ormai da sei mesi, non vede l'ora di tornare a sentirsi importante per la sua Roma, anche se a livello personale si trova pienamente a suo agio. E a confessarlo è stato proprio lui in un post su Instagram: "La vera felicità è essere in pace con chi sei", ha scritto insieme alle foto in campo a Trigoria, a casa in palestra e anche improvvisandosi pizzaiolo.
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