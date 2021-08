Pellegrini: “Scudetto? Speriamo di realizzare un giorno questo sogno”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Ora non si può dire niente, pensiamo partita dopo partita e a alla fine la nostra posizione ci dirà cosa abbiamo fatto"

Oggi è stato protagonista di una doppietta: Pellegrini si prende sempre più la sua Roma . Mourinho in un'intervista ha detto: "Se avessi tre Pellegrini giocherebbero tutti". Oggi ne sono bastati due per portare a casa tre punti e il numero 7 giallorosso ha parlato nel post partita:

Sono molto contento, abbiamo vinto una partita non semplice, non era facile trovare il gol e siamo usciti a sbloccarla a inizio secondo tempo con il mio gol ed è stato tutto in più discesa.