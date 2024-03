Cristante, Mancini e Pellegrini a C’è posta per te. Il capitano: “Ci manca Totti”

Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono stati protagonisti della prima storia del programma “C’è posta per te” in onda sabato 9 marzo su Canale 5. I tre “capitani” sono stati chiamati da Simona, una mamma rimasta vedova. La donna ha voluto fare una sorpresa ai suoi due figli, Ilenia e Gabriele tifosi della Roma come era il loro papà scomparso a causa di un brutto male. Il terzo figlio Francesco (iscritto all’anagrafe come Francesco Totti), invece, è rimasto a casa, nome scelto per rendere omaggio al leggendario capitano della Roma. Dopo la commovente lettera scritta da Simona e letta da Maria De Filippi, dalla platea sono arrivati Pellegrini, Mancini e Cristante per abbracciare i due ragazzi rimasti entusiasti. Tanto affetto, lacrime e parole di conforto: “Noi siamo qui perché la vostra speciale mamma ha deciso di organizzare questa sorpresa, e vogliamo tramettervi il nostro grande abbraccio per quello che avete vissuto anche se sappiamo che avete una grande forza” ha detto Pellegrini. Poi Mancini: “Avete una mamma straordinaria, è bello vedervi piangere di felicità, vogliamo trasmettervi forza, ma sappiamo che ne avete tanta come l’aveva il vostro papà. Sono emozionato per questa storia”. Cristante: “Noi tre siamo papà e viviamo tutti i giorni cercando di dare l’esempio ai nostri figli come ha fatto il vostro papà. Abbiamo anche un’altra famiglia che è lo spogliatoio e vogliamo invitarvi a Trigoria e anche allo stadio”.