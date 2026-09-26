Pellegrini corre e punta il Como. Lorenzo sta usando la lunga sosta per le Nazionali per tornare al top della forma: l'obiettivo è quello di scendere in campo contro i Lariani. E non sarebbe una presenza banale. Perché se dovesse giocare, raggiungerebbe Tommasi a quota 350 presenze nella storia della Roma, prendendosi il 12esimo posto nella storia giallorossa. Un traguardo importante. Lorenzo ha rinnovato per amore: c'era il Besiktas alla porta e un contratto molto più ricco. Ma lui ha detto no: vuole sentirsi ancora importante a Roma e convincere Gasp di potersi giocare una maglia da titolare in questa squadra. Al momento, parte indietro nelle gerarchie: davanti a lui ci sono sia Soulé e Mora. Ma da ottobre a novembre ci saranno tante partite, Gasp avrà bisogno di lui. Lorenzo è pronto.