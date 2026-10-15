Tanto rammarico per una partita scivolata via negli ultimi dieci minuti dopo un dominio giallorosso durato fino al gol di Espì, ma anche tanto orgoglio per una prestazione incredibile al ritorno in Champions all'Olimpico dopo 7 anni. Lorenzo Pellegrini, entrato nel secondo tempo al posto di Soulé (con la fascia da capitano), ha voluto mandare un messaggio al popolo giallorosso tramite i social nelle ultime ore. "Oggi più che mai... ORGOGLIOSI DI ESSERE ROMANISTI!", si legge nella didascalia del post pubblicato dal numero 7. Marten de Roon, alla seconda da titolare di fila e autore del primo gol, ha scritto invece: "Che dire dopo ieri sera. Il mio primo gol in Champions al mio debutto all'Olimpico. È un risultato difficile da digerire ma grazie a tutti i tifosi per l'atmosfera indimenticabile. Si continua, Sine-Metu!".