Pedro annuncia l'addio al calcio. All'età di 39 anni lo spagnolo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo oltre vent'anni di carriera nella quale ha vinto tutto. L'attaccante ha vestito le maglie di Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio. Una stagione a Trigoria che Pedro sembra già aver dimenticato. L'addio dopo un solo anno e il forte legame con i biancocelesti hanno creato uno strappo con la tifoseria e nel video pubblicato sui social, infatti, non ci sono immagini con la maglia della Roma. Ventisette presenze e cinque gol con i giallorossi ma nessun riferimento nel post. Presente, però, una frecciatina. Pedro ha inserito il gol segnato nel derby del 2021.