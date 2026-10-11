Le sue parole: "Avremmo dovuto muovere palla più velocemente, ma abbiamo fatto tutto il possibile"

Redazione
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Nico Paz ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Che cosa è mancato nel finale per trovare il gol? "Era difficile, hanno messo tante persone in area. Avremmo dovuto muovere palla più velocemente, ma abbiamo fatto tutto il possibile".

Che settimana è stata dopo l'addio di Messi? Il 10 potrebbe davvero prenderlo lei? "Sono state due settimane bellissime per l'addio di Messi, che è stato molto triste. Me lo sono goduto, ho fatto anche gol. E ora voglio continuare a farlo con il Como. Il 10? Non lo so".

nico paz Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27

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