Nico Paz ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Che cosa è mancato nel finale per trovare il gol? "Era difficile, hanno messo tante persone in area. Avremmo dovuto muovere palla più velocemente, ma abbiamo fatto tutto il possibile".

Che settimana è stata dopo l'addio di Messi? Il 10 potrebbe davvero prenderlo lei? "Sono state due settimane bellissime per l'addio di Messi, che è stato molto triste. Me lo sono goduto, ho fatto anche gol. E ora voglio continuare a farlo con il Como. Il 10? Non lo so".