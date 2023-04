Paura Immobile: brutto incidente con un tram. Il giocatore: “È passato col rosso”

Paura per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio questa mattina è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale a Roma, non lontano dallo Stadio Olimpico. Come riporta 'Il Messaggero', l'auto dell'attaccante si è scontrata con un tram (il 19) che stava attraversando ponte Matteotti. La macchina, come si vede da alcune immagini che circolano, è praticamente distrutta nella sua parte anteriore e così il tram ha riportato gravi danni oltre a essere uscito dalle rotaie. In tutto sono rimaste coinvolte otto persone: Immobile, le due figlie e alcuni passeggeri del mezzo di trasporto. Tutte, però stanno bene e sono state trasportate in ambulanza al Gemelli per gli accertamenti non in pericolo di vita. Resta l'enorme spavento. "Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio", dice Immobile in un video di 'AGTW'. L'agenzia ha poi raccolto la testimonianza di un automobilista che ha assistito alla scena: "Ho visto solo la macchina che andava addosso al tram. C'era tanta gente a bordo, l'autista era a terra, sballottato. Ma non ho capito molto sulla successione dei semafori".