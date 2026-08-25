La vittoria contro la Fiorentina non ha distratto Gian Piero Gasperini dalle sue richieste per questi ultimi giorni di calciomercato: serve un altro esterno offensivo per competere in Champions. Sulla shortlist di D'Amico rimangono in alto i nomi di Malick Fofana e Jamie Gittens. Per l'ala offensiva del Lione la strada sembra tracciata, anche se le richieste del club hanno frenato i giallorossinegli ultimi giorni. Come sottolinea il quotidiano L’Équipe, la Roma ha un accordo con l'entourage del giocatore (Roc Nation) già dalla scorsa settimana e il Lione ha ancora bisogno di chiudere una cessione importante per sistemare il bilancio. Due fattori che stanno spingendo il calciatore verso Trigoria sebbene la decisione finale sul suo futuro verrà presa soltanto domani sera, dopo il ritorno dei preliminari di Champions contro il Fenerbahce. Come scrivono in Francia (ma non solo), la squadra di Fonseca conosce bene il valore di Fofana e ha chiesto ai giallorossi più di 35 milioni di euro per lasciarlo partire.