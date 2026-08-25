Jayden Oosterwolde è atterrato questa mattina a Ciampino e nel pomeriggio si è spostato al Campus Bio-Medico dove ha svolto le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso, però, sta svolgendo dei dovuti approfondimenti per chiarire la natura e l'entità dei problemi fisici del difensore che da inizio mese è alle prese con uno strappo muscolare. Si attende, dunque, il via libera prima della firma che dovrebbe legarlo ai giallorossi fino al 2031.