La Roma sta continuando a muoversi sul calciomercato e nelle ultime ore è tornato in alto il nome di Franck Kessié. Come riporta Sky Sport, i giallorossi si sono inseriti nella battaglia per il calciatore (attualmente svincolato) che da settimane ha dato disponibilità alla Juventus e vuole tornare in Serie A. Gasperini spinge per il centrocampista ivoriano che conosce da tempo il tecnico dopo gli anni vissuti all'Atalanta. In caso di chiusura, la Roma potrebbe cedere in prestito o a titolo definitivo Neil El Aynaoui. Nessun dubbio invece su Manu Koné che è ritenuto un pezzo chiave della rosa.