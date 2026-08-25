Jan Ziolkowski continua a essere uno dei profili in uscita del mercato della Roma. Il difensore polacco è seguito da diverse squadre italiane e - come riporta Fabrizio Romano - è sempre più vicino al Monza. La squadra allenata da Ivan Juric gli offrirebbe spazio e minuti per crescere e la trattativa con il club giallorosso è già in fase avanzata. Si lavora a un affare sulla base del prestito. La Roma non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo (a cifre lontane dalla richiesta iniziale di 20 milioni) come ad esempio al Parma o altri club europei che nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni sul centrale classe 2005.